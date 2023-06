Eine Woche ist es her, dass die Signa-Gruppe von René Benko von einem „sehr guten Investment“ sprach. Gemeint war der Verkauf der Kika/Leiner-Kette an den Handelsmanager Hermann Wieser und der Immobilien an die Grazer Supernova-Gruppe. Seit Dienstag ist bekannt: Fast die Hälfte der Belegschaft verliert ihren Job. Seit Mittwoch weiß man: Es kommt noch schlimmer. Nächste Woche meldet Kika/Leiner Insolvenz an, angestrebt wird die Restrukturierung über ein Sanierungsverfahren – wohl ohne Eigenverwaltung.