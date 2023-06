Nach Steuern blieb dem Linzer Stahlkonzern ein Überschuss von 1,2 Milliarden Euro, das waren um 11,4 Prozent weniger als im Jahr davor, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Der Vergleichswert des Vorjahres von 1,3 Milliarden Euro habe ein positives Bewertungsergebnis aus dem Verkauf des HBI-Werks in Texas in Höhe von 257 Millionen Euro enthalten. Der Gewinn je Aktie (EPS) sank den Angaben zufolge um 17,4 Prozent von 7,38 auf 6,01 Euro. Die Dividende soll aber laut Vorschlag des Managements an die Hauptversammlung am 5. Juli von 1,2 auf 1,5 Euro je Anteilsschein angehoben werden.

Geopolitische Spannungen

Der Ausblick auf das gesamte laufende Geschäftsjahr (per Ende März 2024) ist verhalten: Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll von 2,5 Milliarden auf 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro stark zurückgehen – "unter der Prämisse keiner massiven wirtschaftlichen Verwerfung, ausgelöst von der Zinspolitik der Zentralbanken, sowie der Annahme keiner weiteren Eskalationsszenarien aus dem Ukraine-Krieg oder zusätzlicher geopolitischer Spannungen", so das Management.

Operativ war die Voest 2022/23 noch schwungvoll unterwegs: Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg das Ergebnis gegenüber dem Jahr davor von 2,3 auf 2,5 Milliarden Euro (plus 11,1 Prozent). Die EBITDA-Marge gab allerdings von 15,4 auf 14 Prozent nach. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich von 1,5 auf 1,6 Milliarden Euro, die Marge sank hier von 9,7 auf 8,9 Prozent.

Neues Werk in Kapfenberg teurer als geplant

Das neue Edelstahlwerk am steirischen Voestalpine-Standort Kapfenberg wird deutlich teurer als ursprünglich gedacht. Es komme zu einer möglichen Kostenüberschreitung von "bis zu 30 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Investitionsplan von 350 Millionen Euro". Um einen schnellstmöglichen Hochlauf der Produktion nach den bereits berichteten Verzögerungen sicherstellen zu können, hätten unter anderem die Eigenleistungen des Unternehmens Voestalpine Böhler Edelstahl stark erhöht werden müssen.