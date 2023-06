Breit führt die von EU und USA gebaute Autobahn direkt in die jüngste Hauptstadt Europas, die Pristina seit der Gründung der Republik Kosovo 2008 ist. Im Herzen der 145.000 Einwohner-Stadt brodelt der Verkehr, in der überbreiten, von Geschäften gesäumten Fußgängerzone tummeln sich zahlreiche Menschen, die Kaffeehäuser und Lokale sind voll. "Man sieht eine deutliche Besserung, das Stadtbild hat sich zum Positiven verändert", staunt Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, der den Kosovo schon mehrmals besucht hat und nun gemeinsam mit dem Präsidenten des Slowenischen Wirtschaftsverbandes, Benjamin Wakounig, die neunte Kärntner Wirtschaftsdelegation anführt.

Von den Unruhen im serbisch-dominierten Norden des Kosovo sieht und hört man in der von Albanern bewohnten Stadt nichts. "Pristina ist sehr sicher, die Lebensqualität ist hoch, die Menschen sind freundlich", zeichnet Botschafter Christoph Weidinger ein positives Bild.

Skopje, die Hauptstadt von Nordmazedonien © Fertschey

Die wirtschaftliche Lage sei in den letzten vier Jahren eindeutig besser geworden. "Export und privater Konsum sind gestiegen, die kosovarische Wirtschaft wuchs 2022 um beachtliche 3,5 Prozent", erläutert der Wirtschaftsdelegierte Wilhelm Nest. Die wichtigste Exportbranche ist die Möbelindustrie. Bei den Dienstleistungsexporten vor allem im IT- und Callcenter-Bereich verzeichnet das Land ein zweistelliges Wachstum, wozu auch Österreich mit stark gestiegenen Dienstleistungsimporten im Wert von 71 Millionen Euro beiträgt. "Die Jugend ist sehr arbeitswillig, das Niveau der Universitäten ist gut", sagte Nest. Doch liege die Arbeitslosigkeit bei 18 Prozent, der Durchschnittslohn betrage 400 Euro.

Durch Kooperation zu Arbeitskräften

Der Anteil an Erneuerbaren Energien liegt im von Braunkohlekraftwerken dominierten Kosovo bei nur sieben Prozent. Die Regierung will den Anteil bis 2031 auf 35 Prozent erhöhen. Auf diesem Sektor würden sich große Chancen für Kärnten ergeben, sind Mandl und Wakounig, der mit der Firma Active Projekt Management 2001/02 am Wiederaufbau von zwei kosovarischen Kraftwerken beteiligt war, überzeugt. Die Kelag und ein Kärntner Unternehmen haben bereits Kraftwerke im Kosovo errichtet. Marktpotential sieht auch Johann Lomsek von PES Power Energy Lösungen. Beim Bau von PV-Anlagen könnte er sowohl im Kosovo als auch in Nordmazedonien als Technologielieferant auftreten.

Pristina, die Hauptstadt des Kosovo © Fertschey

Gemeinsam mit dem Anwalt Arsim Vranovci, Präsident der im Mai gegründeten Kosovo-Austria Friendship Association, hat er im Rahmen des Austria Business Circle eine Kooperation für FH-Studenten beschlossen. "So haben wir einen Weg gefunden, über das Projekt 'study & work' zu Arbeitskräften zu kommen." Mit den in Kärnten Ausgebildeten könnte man dann ein Joint Venture oder eine Firma im Kosovo aufbauen. "Wir brauchen Hilfe im Abfallmanagement", sprach Pristinas Vizebürgermeister Alban Zogaj eine Einladung an Kärntner Experten aus. Man habe derzeit nicht einmal genügend Müllfahrzeuge.

Wertvolle Reise

Im Kosovo fündig wurde "Woody"-Holzschuhproduzent Gerhard Piroutz, der einen potenziellen Lieferanten für das dringend benötigte Weidenholz kennenlernte. "So ein Geschäft macht man nicht von heute auf morgen. Aber es ist sehr wichtig, dass man sich persönlich kennenlernt", zeigt er sich hochzufrieden und beeindruckt von einem "aufstrebendem, jungen Land mit viel Energie". Auch für Zadruga-Lebensmitteleinkäufer Bernhard Reiter war die Wirtschaftsmission eine "sehr wertvolle Reise". Er fand im Kosovo und in Nordmazedonien, der zweiten Destination der Delegation, regionale Lieferanten, die handgemachte, bäuerliche Produkte zu einem guten Preis anbieten. Auch in Nordmazedonien zeige sich, dass der Westbalkan eine zukunftsfähige, oft unterschätzte Region sei, meinte Wakounig. Seit 2017 habe sich der Reformprozess positiv entwickelt, führte Botschafter Georg Woutsas an. 2022 hätten die EU-Beitrittsverhandlungen begonnen, obwohl es keinen nationalen Schulterschluss dafür gebe.

Österreich sei mit EVN, Uniqa, Wienerberger, A1, Porsche Austria, Novomatic und der Steiermärkischen Sparkasse der größte Auslandsinvestor im Land, der Erfolg könne jedoch Begehrlichkeiten wecken. Als praktischen Rat gab Woutsas allen an Geschäftsbeziehungen Interessierten mit auf den Weg, "mit offenen Augen in Kooperationen zu gehen" und großen Augenmerk auf die richtige Vernetzung und einen guten Rechtsbeistand zu legen.

Entwicklung nach oben

Die Entwicklung des Landes führe ebenso wie der Export Österreichs nach Nordmazedonien "ganz klar nach oben", legte Johannes Heidecker, Berater der nordmazedonischen Regierung, dar. Die Arbeitsproduktivität liege vor Kosovo und Albanien, die Steuerbelastung sei mit 7,9 Prozent effektivem Steuersatz sehr niedrig, das Lohnniveau mit einem Durchschnittseinkommen von 559 Euro netto und 835 Euro brutto ebenfalls. Weitere Gründe für den Standort seien neben der guten geografischen Lage die staatliche Ansiedelungshilfe und Investitionsförderung bis zu fünfzig Prozent, vor allem für Forschung und Entwicklung. Den größten Exportanteil und die meisten offenen Stellen verzeichne der schnell wachsende IT-Sektor mit Software und Dienstleistungen im Wert von 300 Millionen Euro.

"Austria ist he perfect partner for us", warb Antoni Peshev, Direktor der nordmazedonischen Wirtschaftskammer, um Geschäftspartner im Bereich Erneuerbarer Energie, besonders auf dem sehr ausbaufähigen PV-Sektor. Im Hinblick auf die Energiereform stehe Nordmazedonien an erster Stelle im Westbalkan. Davon konnte sich die Delegation bei einem Besuch des Wasserkraftwerks der EVN im Canyon Matka überzeugen.

Das Gesamtbild am Abschluss der von der Wirtschaftskammer Kärnten unter Ägide von Hemma Kircher Schneider und Neza Einspieler perfekten organisierten Reise war äußerst positiv. "Auffallend und beeindruckend war, dass wir sehr viele junge, hungrige Unternehmer kennengelernt haben, die etwas bewegen möchten", sprach Andreas Hren von der Kärntner Betriebsansiedelungs- und Beteiligungsgesellschaft vielen aus der Seele. Er selbst sieht interessante Synergien mit Start-ups im IT-Bereich. "Es tut sich was", ist auch Mandl überzeugt. Neben den ausländischen Kontakten war das interne Netzwerken in der Gruppe nicht nur für Consulterin Natascha Kropiunik und Dachkonstruktionsunternehmer Robert Hedenik sehr wichtig. "Es hat sich ausgezahlt, mitzufahren."