Sinken Stromtarife auf Druck der Politik? "Es braucht keine Drohgebärden"

Interview. Michael Strugl, Vorstandschef der Verbund AG, stellt Stromtarifsenkung im Juni in Aussicht. Das habe aber nichts mit Zurufen und Drohgebärden aus der Politik zu tun. "Wir sind eine Aktiengesellschaft, deren Vorstand nicht auf Zuruf der Politik Unternehmensentscheidungen trifft", betont Strugl, der mangelnde Rechtssicherheit für Preisklauseln in Lieferverträgen in Österreich scharf kritisiert.