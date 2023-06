Weil sie zu viele Produkte zurückgeschickt hatten, hat ein schwedischer Online-Shop einem Medienbericht zufolge rund 42.000 Kundinnen und Kunden offenbar "gesperrt".

Das Argument des Modehändlers Boozt: negative Auswirkungen auf die Umwelt. "Viele Kunden nutzen wiederholt das hohe Serviceniveau des kostenlosen Versands und der Rücksendungen auf Kosten unseres Geschäfts, anderer Kunden und der Umwelt aus", wird Boozt-Sprecher Ask Kirkeskov Riis zitiert.

Die Zahl der Betroffenen entspreche zwei Prozent der Gesamtkundschaft. Im Online-Handel sorgt die hohe Zahl von Rücksendungen schon lange für Debatten. Hinter dem Versuch, zumindest die Menge an Rücksendungen eindämmen, stehen wohl nicht zuletzt Kostengründe.

Der Hauptsitz von Bootz, gegründet 2007, ist in Malmö, das (voll automatisierte) Lager ist in Ängelholm. Das Unternehmen betreibt auch physische Geschäfte, darunter Beauty by Boozt in Emporia, Malmö und Booztlet in Kopenhagen.