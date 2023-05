Der weltgrößte Tabakkonzern, Philip Morris International, will sich aus dem Geschäft mit klassischen Zigaretten zurückziehen. Markus Essing, der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Philip Morris in Deutschland und Österreich, hat sich demnach bei einer Veranstaltung in Berlin sehr klar geäußert: "Wir werden aus dem Zigarettengeschäft aussteigen und nur noch risikoreduzierte Produkte anbieten", wird der Manager von der "Welt" zitiert. Schon in den letzten Jahren wurden derlei Pläne vom Unternehmen immer wieder angedeutet.

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt Philip Morris jetzt den aktuellen Bericht. Mit dem Zusatz: "Philip Morris International (PMI) hat sich einer rauchfreien Zukunft verschrieben und verfolgt das klare Ziel, Zigaretten so bald wie möglich durch wissenschaftlich fundierte, bessere Alternativen für erwachsene RaucherInnen zu ersetzen". Auch bezüglich des Zeitplans für das Zigaretten-Aus nimmt der Konzern erstmals Stellung: "Mit den richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen, kann der Zigarettenverkauf in vielen Ländern in den nächsten 10 bis 15 Jahren eingestellt werden".

"Marke Marlboro wird verschwinden"

Ein Procedere, das zweifelsohne zum Ende einer Kultmarke führen wird. Das Portal rtl.de verweist auf Aussagen von Jacek Olczak, CEO des Tabakriesen, aus dem Sommer 2021: "Die Marke Marlboro wird verschwinden. Die erstbeste Wahl für Konsumenten ist, das Rauchen aufzugeben. Tun sie das nicht, ist die zweitbeste, auf bessere Alternativen umzusteigen."

Zu den Dutzenden Zigarettenmarken von Philip Morris zählen neben Chesterfield und L&M vor allem Marlboro, die bis heute als meistverkaufte Zigarettenmarke der Welt gilt. In Österreich kommt der Konzern auf einen Marktanteil von knapp 40 Prozent - und ist damit der größte Anbieter.

PM baut auf den Tabakerhitzer

Schon jetzt beobachte man eine "schrittweise Verlagerung des Geschäfts – weg von Zigaretten hin zu Alternativprodukten", heißt es von Philip Morris zur Kleinen Zeitung. Zu den Alternativen würden etwa "snus (in der EU nur in Schweden erlaubt), Nikotinbeutel und E-Zigaretten" zählen.

In Österreich zähle man insbesondere auf den Tabakerhitzer IQOS. Dort sehe man hierzulande auch die Zukunft des Tabak- und Nikotinmarktes.