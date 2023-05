1. Welche gesetzlichen Regelungen gibt es zum Thema Betriebskostenabrechnung?

Antwort: Das hängt davon ab, ob eine Mietwohnung in den vollen Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) fällt oder in Teil- bzw. Nichtanwendung, wie der Grazer Mietrechtsexperte und Vortragende im Immobilienbereich, Hannes Kruplak, betont. Im Vollanwendungsbereich des MRG, etwa bei der Vermietung eines alten Zinshauses, gibt es in Paragraf 21 des MRG den sogenannten Betriebskostenkatalog: eine genaue Auflistung der Kosten, die den Mietern verrechnet werden dürfen. Bei Teilanwendung (z. B. Vermietung einer Anlegerneubauwohnung) oder Nichtanwendung (etwa Vermietung einer Doppelhaushälfte) des MRG gilt Paragraf 1099 des ABGB, der besagt, dass alle Aufwendungen prinzipiell der Vermieter zu tragen hat. Das ist freilich dispositives Recht, wie Kruplak betont. In beiden Fällen können im Mietvertrag andere Regelungen getroffen werden.