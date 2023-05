Neben den Sträuchern in Privat-Gärten und auf Privat-Balkonen gibt es in Kärnten 60 Hektar Erdbeer-Felder. Die Pflück-Saison startet normalerweise Ende Mai. Doch dieses Jahr werden die "Erdbeer-Münder" länger warten müssen. Der kalte April und der kühle Mai haben das Wachstum verzögert, die Pflanzen sind erst jetzt in der Blüte. "Somit werden wir erst um den 8. oder 10. Juni aufsperren können", sagt Kärntens größter Erdbeerbauer Ronny Weber vulgo Bartlbauer, der in Kärnten unter der Marke "Erdbeerland" Erdbeeren zum Selberpflücken anbietet. Doch nicht die Kälte war das Problem, sondern die Nässe. "Die Herausforderung für uns war, das Stroh rechtzeitig und trocken unter die Pflanzen hineinzubekommen." Was der Bartlbauer bisher im Angebot hat, stammt zwar aus Kärnten, ist aber unter Folien-Tunnel gewachsen, wie Webers Mutter Johanna erklärt.

Johanna Weber hat vor mehr als 30 Jahren mit dem ersten Erdbeerland begonnen - und es schmeckt immer noch © Markus Traussnig

"Wir sind später dran, aber noch mit einem blauen Auge davon gekommen", formuliert es Siegfried Quendler, Geschäftsführer des Landesobstbauverbandes. "Hauptsache, jetzt kommen keine Minusgrade mehr. Aber es sieht nicht danach aus." Laut Quendler behelfen sich die Kärntner Erdbeerbauern und -bäuerinnen, indem sie ihre Felder erntemäßig dritteln: frühe, mittlere und späte Ernte. "So schützt man sich wenigstens vor einem Totalausfall." Eine Frostversicherung ist den meisten zu kostspielig.

Auch der hohe Papierpreis "verteuert" die Erdbeeren - konkret das Körbchen aus Pappe © Markus Traussnig

Immer kostspieliger sind auch die Betriebskosten. Da ist zunächst der Treibstoff, den die Anbieter für den Traktor brauchen, um ihre Felder zu bestellen, die Zäune aufzuziehen, das Stroh einzustreuen. Dann der Dünger. Nicht zuletzt schmerzt der hohe Papierpreis - im Hinblick auf die angebotenen Sammel-Körbchen aus Pappe. Von Preissteigerungen um die 35 Prozent ist die Rede. Das alles könne man unmöglich an die Kunden weitergeben, weil die Erdbeeren sonst viel zu teuer werden. Weber hat im Vorjahr das Kilo für Selberpflücker zu 3,40 Euro angeboten. "Für heuer haben wir unsere Kalkulation noch nicht abgeschlossen. Vermutlich werden wir den Preis nur geringfügig anheben. Auf 3,60 Euro."