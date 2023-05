Vom Frankfurter EZB-Büroturm aus führt Christine Lagarde als Feldherrin die Schlachten gegen die explodierende Inflation. Nicht annähernd so bekannt wie die Präsidentin der Zentralbank, die dieser Tage ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, ist deren Chefvolkswirt Philip R. Lane.

Dabei war es der 53-jährige Ire, der mit seiner Fehleinschätzung über die Wucht der Inflation das Zaudern der EZB bei der Bekämpfung der Teuerung stützte. Viel zu lange verteilte er am ovalen Konferenztisch bei den Ratssitzungen im 41. Stock der EZB-Zentrale verbale Beruhigungspillen – ehe er kleinlaut zurückrudern musste.

Seit 2019 ist Lane, Doktor der Ökonomie an der Uni Harvard, Chefvolkswirt der EZB. Unterstützt von seinem mehr als 300 Mitarbeiter großen Stab schlägt er den Notenbankern der 20 Euro-Staaten und den sechs Mitgliedern des Direktoriums – Lane ist eines davon – vor, welche Weichen in der Geldpolitik zu stellen seien.

Lebenslauf mit 13 Seiten

Zuvor war Lane Präsident der irischen Zentralbank. Als wissenschaftliche Autorität steht er außer Streit: Als er sich um den Spitzenjob in Dublin bewarb, umfasste sein Lebenslauf 13 Seiten mit Angaben zu akademischen Titeln, wissenschaftlichen Aufsätzen, Vorträgen, Preisen und Lehrtätigkeiten.

Philip Lane (53) © ECB

Als wichtigster Mitarbeiter Lagardes muss er die Notenbank für die Bewältigung ihrer Kernaufgabe – den Erhalt der Stabilität des Euro – durch eine von Preis- und Energieschocks geprägte Umwelt lotsen. (Zu) lange setzte man auf viel und billiges Geld. So befeuerte die EZB zwar die europäische Wirtschaft, doch sie legte auch die Zündschnur, die ihren Teil dazu beitrug, den Flächenbrand der Inflation zu entzünden.

"Geldpolitik in unsicheren Zeiten"

Das lange Ignorieren der Warnsignale mündete im Sommer 2022 in einer scharfen Wende. Ebenso rasante wie kräftige Anhebungen des Leitzinses sollen nun den Brandherd löschen. Lane, Fan des FC Liverpool (Vereinshymne „You’ll never walk alone“), ist heute in Wien Gast einer Tagung der Nationalbank. Thema: „Geldpolitik in unsicheren

Zeiten“.