In Grundzügen wurde die neue Förderschiene bereits im Oktober des Vorjahres präsentiert: Für die Umstellung – insbesondere von Österreichs energieintensiver Industrie – in Richtung klimafreundlicher Produktion wurde von der Bundesregierung ein Förderpaket mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 geschnürt. Gewichtiger Teil davon ist der Transformationsfonds, der heuer 175 Millionen Euro und danach jährlich 400 Millionen Euro für Projekte zur Dekarbonisierung in der Industrie bereithält. Auch wenn die Eckpunkte bereits seit Monaten bekannt waren, ließ der tatsächliche Startschuss – also die konkreten Umsetzungsrichtlinien und der Förderbeginn – auf sich warten. Das ändert sich mit dem heutigen Tag. Denn ab sofort können die Förderungen (bis 18. September) aus der ersten Tranche beantragt werden.