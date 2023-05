Supermärkte haben immer mehr Eigenmarken im Programm, Diskonter punkten auch mit Markenware. Die Grenzen verschwimmen. Wer oder was will Penny sein?

RALF TESCHMIT: Ganz klar Diskont. Unsere Mitbewerber orientieren sich an Supermärkten. Wir nicht. Es ist wie mit einer Person, mit der man gemeinsam im Aufzug steht: Einmal hat sie einen Anzug an, dann eine Uniform - da weiß man ja nicht, wie man so jemanden ansprechen soll. Unsere Kunden wollen wissen, woran sie sind.