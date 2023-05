Dieter Wanke ist vorsichtig geworden, wenn es um zeitliche Horizonte geht. Wann in der Steiermark mit dem Lithiumabbau begonnen werden soll? „Das kann ich beim besten Willen nicht sagen, das wäre nicht einmal ein Blick in die Kristallkugel“, sagt der Chef von European Lithium der Kleinen Zeitung. Das in Australien und Deutschland börsennotierte Unternehmen hat, wie berichtet, die Schürfrechte für drei steirische Lithiumvorkommen gekauft – jene in Bretstein-Lachtal (Murtal), am Klementkogel (Bezirke Voitsberg bzw. Wolfsberg) und Wildbachgraben (Deutschlandsberg).