Die steirische BDI-BioEnergy International, Marktführer im Bau von Biodieselanlagen, baut die Geschäftsführung zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres um. Michael Schrems, der im November als Nachfolger von Markus Dielacher in die Geschäftsführung neben Kurt Ternegg geholt worden war, hat die BDI mit Ende April wieder verlassen. Das Unternehmen mit Sitz in Raaba-Grambach und rund 100 Beschäftigten besetzt den Posten nun intern nach. An die Stelle von Schrems rückt Manfred Baumgartner, ein BDI-Urgestein und seit der Gründung im Jahr 1996 im Unternehmen. „Er verfügt über umfangreiche technische Expertise und ist international bestens vernetzt“, teilte die BDI mit.