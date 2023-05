Handel und Hersteller haben sich schon immer einiger Tricks bedient, um ihren Profit zu steigern. Mitten in der Teuerungswelle ist es allerdings wichtiger denn je, zu wissen, was unsere Kaufentscheidungen beeinflusst, um uns von vermeintlichen Billig-Angeboten nicht blenden zu lassen. Das Erste, was man dabei wissen muss? „Die wichtigste Komponente für die Beurteilung einer Ware und die Entscheidungsfindung im Supermarkt ist der Preis“, sagt der Konsumforscher Josef Sawetz von der Wiener Universität. Die zweite Komponente ist die Menge, also wie viel man für sein Geld bekommt.