Was von einem „Normalarbeitsverhältnis“, also von einer abhängigen Vollzeitbeschäftigung mit unbefristetem Arbeitsvertrag, abweicht, wird als atypische Beschäftigung bezeichnet. Diese hat in Österreich in den vergangenen 20 Jahren deutlich zugenommen, wie aus einem aktuellen Bericht des Arbeitsmarktservice (AMS) hervorgeht. Demnach sind mittlerweile 37 Prozent aller abhängigen Beschäftigungsverhältnisse hierzulande atypisch. Neben der Teilzeitarbeit, die bei Frauen schon mehr als 40 Prozent der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse ausmacht und für niedrige Pensionen sorgt, steigt auch der Anteil geringfügiger Beschäftigung. Lesen Sie hier mehr zum Thema Teilzeitarbeit.