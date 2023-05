„Wir laufen Gefahr, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren“, sagt Markus Temmel, Geschäftsführer von TCM International mit Sitz in Stainz. Warnungen wie diese vernahm man aus der steirischen Industrie in den vergangenen Monaten freilich immer wieder. Eine „Alarmstufe Rot“ rief etwa Stefan Stolitzka, Präsident der steirischen Industriellenvereinigung (IV), aus, als im vorigen Herbst wegen der Energiekosten Produktionsstopps in Betrieben überlegt wurden.