"Da bist du einfach nur gerührt" – wenn Gerald Lackner sich an jenen Anblick zurückerinnert, der sich am Parkplatz geboten hat, kommen heute noch Emotionen in ihm hoch. Wenn der Geschäftsführer des Grazer Kfz-Diagnose- und Messtechnikspezialisten AVL Ditest über die Rekordbilanz für 2022 spricht, darf diese „Geschichte mit Symbolkraft“ nicht fehlen. Bei einem Vorlieferanten ist es damals zu einem breitflächigen, coronabedingten Personalausfall in der Montage gekommen. Damit wackelte plötzlich auch für AVL Ditest der Zeitplan. In einer Spontanaktion meldeten sich Arbeitskräfte der AVL-Tochter zum „Assistenzeinsatz“ – Arbeiter, Leihkräfte, aber auch Angestellte aus den Bereichen Entwicklung und Vertrieb, „alle, die schrauben können, haben sich als schnelle Eingreiftruppe am Parkplatz gesammelt und sind gemeinsam ausgerückt, um auszuhelfen“, so Lackner.