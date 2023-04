Jahr für Jahr werden in Österreich tausende Fahrräder geklaut. Damit Ihr Fahrrad keine leichte Beute ist, haben die Konsumentenschützer der AK Oberösterreich jetzt einen Aufbruchtest bei unterschiedlichen Schloss-Varianten gemacht. Die gute Nachricht: Mehr als die Hälfte der getesteten Schlösser hielt dem Aufbruchversuch länger als 30 Sekunden Stand. Die drei Bügelschlösser Hiplock U/Lock/DX, TRELOCK B4, prophete 4051 und zwei Rahmenschlösser AXA Victory und prophete 4251 konnten nicht durchtrennt werden! Hier geht es zur gesamten Testtabelle.

Geknackt in 2 bis 80 Sekunden

Es wurden ein Alarm-, vier Bügel-, fünf Kabel-Spiral-, zwei Rahmen-, fünf Falt- und fünf Kettenschlösser eingekauft. In Zusammenarbeit mit einem KFZ-Sachverständigen wurde die Aufbruchsicherheit ermittelt. Als Werkzeug diente ein handelsüblicher Bolzenschneider, der 62 Zentimeter lang und für Materialien mit einem Durchmesser von maximal 8 mm geeignet ist. Bei den Schlössern mit Stoffbezug wurde zusätzlich ein Messer zum Aufschneiden verwendet. Die Schlösser wurden durchtrennt und die dafür benötigte Zeit gemessen.

Die Schlösser kosteten zwischen 14,99 und 100 Euro. Das Öffnen der Schlösser dauerte im Test zwischen 2 und 80 Sekunden. Fünf Schlösser hielten dem verwendeten Bolzenschneider Stand.

Der Komfort und Gewicht

Die Schlösser sind durchwegs einfach zu bedienen. Für die maximale Einsatzgröße wurde die maximal nutzbare Länge des Schlosses gemessen, z.B. um dieses an einem Baum oder Geländer befestigen zu können. 15 Schlösser können für den Transport – mehr oder weniger einfach – am Fahrrad befestigt werden. Dazu wurde die kleinstmögliche Transportgröße ermittelt und bewertet.

Beim Gewicht gibt es große Unterschiede. Das leichteste Schloss wiegt 280 Gramm und das schwerste 1,9 Kilogramm. Elf Schlösser im Test bieten einen Witterungsschutz für den Schließzylinder, damit die Schlösser lange einsatzfähig bleiben. Dieser Schutz wurde erstmalig extra getestet, indem die Schlösser eine Woche lang täglich mit einer Salzwasserlösung besprüht wurden. Rostschäden an den Schlössern bzw. an den Öffnungsmöglichkeiten der Schließzylinder waren häufig die Folge.

Kabelschloss als Preis-Leistungs-Sieger

Sehr gut war auch das Ergebnis des Kabelschlosses von BBB um 24 Euro, welches dem Aufbruchversuch 39 Sekunden Stand hielt. Positiv bewertet wurde hier zudem das Gewicht von 446 Gramm, die einfache Bedienbarkeit und der gute Witterungsschutz.

So sichern Sie Ihr Fahrrad

Die Expertinnen und Experten der AK raten: "Verbinden Sie das Fahrrad mit festen unbeweglichen Gegenständen wie Verkehrszeichen oder Laternen." Das Schloss sollte so angebracht werden, dass es möglichst schwer mit dem Werkzeug zu erreichen ist und der Dieb nicht ungesehen in Bodennähe arbeiten kann. Stellen Sie das Fahrrad außerdem über Nacht in einem Keller oder in einer Garage unter und sperren Sie es zusätzlich ab.

Für den Fall eines Diebstahls gilt: Notieren Sie alle wesentlichen Merkmale wie Rahmennummer, Fabrikat und besondere Kennzeichen (am besten im Fahrradpass). Wurde Ihr Rad gestohlen, ist es wichtig, dass Sie es der Polizei möglichst detailliert beschreiben können, damit aufgefundene Räder ihren rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümern zugeordnet werden können!