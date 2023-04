Bei der Energie Steiermark und der Energie Graz werden die Gaspreise mit 1. Mai gesenkt, vorerst in Form eines Rabatts bis Jahresende. Die Strompreise, so wurde es zu Wochenbeginn angekündigt, sinken dann mit 1. Juli, wobei hier für heuer weitere "Bonusschritte vorstellbar sind", wie die Vorstände der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf, wissen lassen.

Viele Leserinnen und Leser wollen jetzt aber umgehend wissen: Wann wirken sich die in den vergangenen Monaten deutlich gefallenen Gasgroßhandelspreise auf die Fernwärmetarife in der Steiermark aus? Hier gab es schließlich für diese Heizsaison eine saftige Erhöhung von 65 Prozent. Die Eigentümervertreter der Energie Steiermark, Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, ließen sich am Montag in einer Presseaussendung wie folgt zitieren: "Auch bei den Fernwärmepreisen wird es angesichts des veränderten Marktumfeldes für die Verbraucherinnen und Verbraucher günstiger werden." Ohne nähere Details zu nennen.

"Auch Auswirkungen auf die Fernwärmepreise"

Auf Nachfrage wird betont, dass "die gesunkenen Preise auf den Märkten auch auf die Fernwärmepreise Auswirkungen haben". Daher werde die Preisbehörde, die beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung angesiedelt ist, "die Initiative ergreifen". Das heißt: Die aktuellen Fernwärmepreise werden überprüft, "damit auch das Heizen für die Verbraucherinnen und Verbraucher günstiger wird". Einen zeitlichen Horizont oder ein konkretes Ergebnis könne man zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht nennen.