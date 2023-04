Diese Tage verbringt Richard Hirschhuber in Las Vegas bevorzugt mit dem Sheriff Departement und dem örtlichen FBI. „In Las Vegas gibt es pro Tag 2000 Polizeieinsätze, in 0,02 Prozent der Fälle wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht“, berichtet Hirschhuber. Grob gesagt: Alle drei Tage gibt ein Polizist in der Metropole von Nevada einen Schuss ab. „Das soll reduziert werden“, so Hirschhuber. Das von ihm, Axel Schnaller und Martin Gerstbauer gegründete Start-up MXR Tactics liefert der Polizei das Werkzeug für realitätsnahes, aber ungefährliches Training von heiklen Einsätzen.