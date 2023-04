Vor fast 40 Jahren kam der Schuhhändler Reno nach Österreich, nun müsste ein Wunder passieren, dass die in der Vorwoche angemeldete Insolvenz nicht das Aus bedeutet. Finde sich nicht rasch ein Investor, komme es zum Abverkauf der Ware, so das Unternehmen. Da steht Görtz besser da: Der Hamburger Schuh-Filialist mit Standorten in Österreich konnte nach einer harten Sanierung, der die Hälfte der Filialen zum Opfer fielen, einen Finanzier an Bord holen.