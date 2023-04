Das finnische Unternehmen Rovio landete mit "Angry Birds" einen Hit, tat sich danach aber schwer, mit weiteren Spielen an den Erfolg anzuknüpfen. Das Geschäft rund um die 2009 erschienenen "Angry Birds" bringt weiter den Großteil der Umsätze ein. Das Spiel gehörte zu den ersten, die erfolgreich von der Touchscreen-Bedienung Gebrauch machten: Man schießt mit Fingerbewegungen bunte Vögel aus einem Katapult auf Schweine, die Eier stehlen wollen. Rovio brachte "Angry Birds" auch auf die Kinoleinwand.

9,25 Euro pro Rovio-Aktie angeboten

Jetzt will der Videospiele-Spezialist Sega Sammy die Entwicklerfirma hinter dem bekannten Smartphone-Spiel kaufen. Das finnische Unternehmen Rovio wird bei der am Montag bekannt gegebenen Übernahme mit rund 706 Mio. Euro bewertet. Sega ist für Videospiel-Figuren wie Sonic bekannt. Sega Sammy entstand vor rund zwei Jahrzehnten mit der Fusion von Sega mit dem Spielautomaten-Anbieter Sammy. Sega Sammy ist allerdings nicht der erste Kaufinteressent für Rovio. Bereits Anfang des Jahres wurde ein Übernahmeangebot der israelischen Firma Playtika bekannt. Rovio lehnte es ab. Sega bietet nun 9,25 Euro je Rovio-Aktie. Der Kurs sprang am Montagvormittag zeitweise um rund 18 Prozent auf 9,15 Euro hoch.