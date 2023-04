Das Immobilienjahr 2022 war für Graz außerordentlich dynamisch. Graz-Stadt verbuchte (gemessen an der absoluten Summe der Wohnimmobilien-Transaktionen) die meisten Verkäufe/Käufe in Österreich - vor Wien Donaustadt, Baden, Linz (Stadt) und Bregenz.

Gemessen an der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner liegt Graz beim Ranking der Top 10 bei den Immobilientransaktionen in Österreich auf Platz 8. Bei den Top 3-Transaktionen des Jahres 2022, gemessen am Netto-Kaufpreis laut Grundbuch, steht ein Grazer Gebäude um 176 Millionen Euro auf Platz eins. Die Top-Wohnimmobilie war ein Einfamilienhaus in Graz um 3,7 Millionen Euro.

Als flächenmäßig größten Grundstücks-Deal hat in der Steiermark 2022 ein 211.553 Quadratmeter großes Areal in Möderbrugg zu verbuchen. Aber auch bei den österreichischen Bezirken mit den wenigsten Wohnimmobilien-Transaktionen taucht die Steiermark auf: Platz drei geht an Weiz, Platz fünf an Hartberg-Fürstenfeld.