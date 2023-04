Die OMV war erst kürzlich wieder in den Schlagzeilen, bei der von ihr veranstalteten Gaskonferenz. Gab es dort Richtungsweisendes?

ALFRED STERN: Das war eine normale Industrie-Konferenz – sicher keine Geheimkonferenz – bei der es um Austausch ging, vor allem über die Versorgungssicherheit in Europa, aber auch die Energietransformation in Richtung Wasserstoff.