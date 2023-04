Einen Tag nach dem durchwachsenen Konjunkturausblick des Internationalen Währungsfonds stellte Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, die bange Frage: „Verpassen wir den Aufschwung?“ Ganz in seinem Stil servierte Helmenstein den rund 500 Zuhörerinnen und Zuhörern des 33. Konjunkturgespräches der Raiffeisenlandesbank (RLB) einen höchst fundierten Überblick, aber keine einfache Antwort. „Wir haben es in Österreich mit einer Kalt-Heiß-Situation zu tun“, so Helmenstein.