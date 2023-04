Am Mittwoch ist am Landesgericht Graz die Sanierungsplantagsatzung im Insolvenzverfahren der GIPRO GmbH, Wilhelm Jentsch Straße 2, in 8120 Peggau, über die Bühne gegangen. Das Unternehmen befindet sich, wie berichtet, seit 25.01.2023 in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Ende Jänner musste die GIPRO GmbH mit Sitz in Peggau ein Sanierungsverfahren anmelden. Das auf die Herstellung von Isolatoren aus Gieß- und Epoxidharz spezialisierte Unternehmen mit 110 Beschäftigten strebte eine Fortführung an. Dieser scheint nun nichts mehr im Wege zu stehen. Denn die Gläubiger haben dem vorgelegten Sanierungsplan mehrheitlich zugestimmt, wie die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV am Mittwoch mitteilen. "Damit ist die Fortführung des Unternehmens gesichert."

Insgesamt wurden demnach 191 Forderungen zur Anmeldung gebracht, von denen insgesamt ein Betrag 5,098 Millionen Euro anerkannt wurde.

Gesamtquote von 25 Prozent

Den Gläubigern sei ein Sanierungsplan angeboten worden, "welcher eine Gesamtquote von 25 Prozent, davon zehn Prozent binnen 14 Tagen nach Rechtskraft der Sanierungsplanbestätigung, sowie weitere drei Raten zu je fünf Prozent (nach sechs Monaten, zwölf Monaten und 18 Monaten, jeweils ab Annahme des Sanierungsplans) vorsieht. Der Sanierungsplan soll aus der Fortführung des Unternehmens bzw. der weiteren Unterstützung aus der Gesellschaftersphäre finanziert werden.

Gestiegene Materialkosten belasteten

Die 1996 gegründete Firma hatte in den Geschäftsjahren 2019/2020 noch einen Gewinn erzielt, mit 2022 traten jedoch nicht zu erwartende gesteigerte Materialkosten auf, welche aufgrund langfristiger Verträge mit den Abnehmern nicht an die Kunden weitergegeben werden konnten. Aufgrund der Unsicherheit in den Lieferketten 2022 war es auch zu unerwarteten Rückgängen bei Bestelleingängen gekommen - dies hatte unterm Strich für 2022 Verluste bedeutet.