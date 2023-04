Schon seit Längerem wurde über essenzielle Neuerungen bei WhatsApp diskutiert und geschrieben. Schön langsam wird es nun aber ernst. Das legt zumindest ein Beitrag von WABetainfo.com nahe.

So sei es schon dank eines der nächsten Updates möglich, den WhatsApp-Status zugleich auf Facebook und Instagram zu posten – ohne dafür WhatsApp zu verlassen. Angelegt ist die Funktion als "optionale" Variante, in den Standardeinstellungen soll das gleichzeitige Teilen auf den verschiedenen Plattformen des Konzerns Meta deaktiviert bleiben.

"Einer-zu-vielen-Kommunikation"

Deutlich stärker in die Nutzungsgewohnheit von WhatsApp könnte aber eine andere neue Funktion eingreifen. "Channels" nennt sie sich und ist "designed to be a one-to-many tool for broadcasting information". Sprich: Via Channels können Marken, Medien oder Influencerinnen ihre Nachrichten zugleich an zahlreiche Abonnentinnen und Abonnenten teilen. Als "Newsletter"-Tool geisterte die Entwicklung seit Längerem durch die Gerüchteküche. Unübersehbar ist die Ähnlichkeit mit den Telegram-Kanälen, die dort heute schon Abertausende Nutzerinnen und Nutzern mit vorselektierten Informationen füttern. Und dabei immer wieder sehr umstritten sind.

Aktuell kann man schon erste Einsicht in die Funktionalität nehmen, aber sie noch nicht testen. Das Feature sei noch "in Entwicklung". Die Channels sollen, im Gegensatz zu den Nachrichten, nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein. Trotzdem können andere User nicht sehen, wer welche Channels abonniert hat.

