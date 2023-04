In der Generalversammlung der Flughafengesellschaft KFBG wurde am 3. April von den drei Eigentümern Lilihill, Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und Stadt Klagenfurt eine Kapitalerhöhung von in Summe 3,7 Millionen Euro beschlossen. Während die Minderheitsgesellschafter KBV (20 Prozent) und Stadt Klagenfurt (5 Prozent) ihre insgesamt knapp 930.000 Euro Anteil an der Erhöhung des Stammkapitals am 6. April fristgerecht eingezahlt haben, ist von Mehrheitseigentümer Lilihill (74,9 Prozent) bisher kein Geld geflossen.