Die Inflation erweist sich als besonders hartnäckig, die Lebensmittelpreise tragen dazu bei. Wie wirkt sich das auf das Kaufverhalten in den Supermärkten aus?

CHRISTOPH HOLZER: Aktuell werden Lebensmittel mit Sicherheit bewusster eingekauft. Der Trend zu Preiseinstiegslagen, bei uns vor allem S-Budget, hat sich weiter verstärkt. In Österreich waren die Steiermark und Oberösterreich immer schon jene Regionen mit einer besonders hohen Aktionsdichte – auch das hat noch einmal deutlich zugenommen. Das sind schon spürbare Effekte. Diese Dauerhaftigkeit der Inflation, speziell auch im Bereich der Lebensmittel, die war nicht absehbar. Wir können und werden auch nicht alle Preiserhöhungen 1:1 an die Kundinnen und Kunden weitergeben.