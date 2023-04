Investitionen, Übernahmen, Eröffnungen: Pierer auf rastloser Rekordjagd

Spatenstich in Kapfenberg, Eröffnung in Kalifornien, doppelte Uni-Ehren in Leoben, KTM-MotoGP-Sieg in Argentinien, Rettung eines Milliarden-Konzerns aus Nürnberg: Klingt nach Lebenswerk – für Stefan Pierer ist es die Bilanz des vergangenen Monats.