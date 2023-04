Die Vorbereitungen für die Osterjause beginnen in vielen Haushalten schon in der Früh mit dem Füllen des Weihkorbs für die Fleischweihe. Was tun, wenn noch etwas fehlt? Ist der Karsamstag ein ganz normaler Einkaufstag? Oder sperren die Supermärkte wie in Kärnten schon früher zu?