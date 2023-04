Die Vorbereitungen für die Osterjause beginnen in vielen Haushalten schon in der Früh mit dem Füllen des Weihkorbs für die Fleischweihe. Was tun, wenn noch etwas fehlt? Ist der Karsamstag ein ganz normaler Einkaufstag? Oder sperren die Supermärkte wie in Kärnten schon früher zu?

Grundsätzlich gelten für den Karsamstag keine Ausnahmen. "Für unsere Märkte in der Steiermark gibt es keine Änderungen, es gelten die regulären Öffnungszeiten", heißt es etwa bei der Rewe Group. Die Billa-Filialen bleiben also bis 18 Uhr geöffnet. Zum Überblick über die Billa-Filialen und Öffnungszeiten geht es hier.

Auch die Spar-Märkte haben wie gewohnt am Samstag bis 18 Uhr offen, "auch an Standorten mit üblicherweise längeren Öffnungszeiten wie dem Spar-Supermarkt am Grazer Hauptbahnhof (bis 22.00 Uhr) können Kundinnen und Kunden regulär einkaufen", heißt es bei Spar.

Am Ostermontag bleiben die Spar-Märkte geschlossen, mit Ausnahme auch hier der Standorte mit Sonderöffnungszeiten wie Spar express-Tankstellenshops, dem Spar-Markt am Hauptbahnhof (am Montag geöffnet von 6 bis 22 Uhr) und dem Spar-Supermarkt am Grazer Flughafen (Montag von 6 bis 20 Uhr). Den Überblick zu Spar-Filialen und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Die Öffnungszeiten der Hofer-Filialen in der Steiermark variieren am Karsamstag: Ein Großteil ist im Rahmen der regulären Öffnungszeiten geöffnet, einige schließen jedoch auch um 14 Uhr bzw. 15 Uhr. Die Öffnungszeiten der einzelnen Hofer-Filialen finden sich hier.