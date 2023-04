Vorösterliche christliches Brauchtum hat in Kärnten einen hohen Stellenwert, vor allem die vielen Speisesegnungen werden gerne wahrgenommen.

Darauf nehmen die großen Lebensmittelketten auch in diesem Jahr Rücksicht und schließen ihre Märkte am Karsamstag vorzeitig - ein Spezifikum innerhalb Österreichs.

Nicht alle Filialen schließen zur gleichen Zeit

So schließen Interspar, Eurospar und Spar am Karsamstag um 14 Uhr, während etwa in der Steiermark und in an anderen Bundesländern reguläre Samstags-Öffnungszeiten gelten, erklärt Pressesprecher Lukas Wiesmüller. Auch die Rewe-Gruppe schließt ihre Märkte (Billa, Billa Plus) wegen der Speisesegnungen am Karsamstag in Kärnten deutlich früher - großteils schon um 13 Uhr, lediglich zwei Filialen in Klagenfurt (darunter jene am Hauptbahnhof Klagenfurt) hält bis 14 Uhr offen.

Diskonter Hofer schließt am Karsamstag in Kärnten generell um 14 Uhr. In der Steiermark variieren die Hofer-Öffnungszeiten jedoch: Ein Großteil der Filialen ist im Rahmen der regulären Öffnungszeiten geöffnet, einige schließen jedoch auch um 14 Uhr bzw. 15 Uhr. Die jeweiligen Öffnungszeiten finden Interessierte hier.