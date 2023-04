Die Bankensparte der Wirtschaftskammer (WKÖ) wehrt sich gegen den Vorwurf von Verbraucherschützern, dass eine Kreditbearbeitungsgebühr nicht gerechtfertigt sei. Man könne das Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) zu Servicepauschalen bei Fitness-Centern nicht auf die Kreditbearbeitungsgebühr umlegen, das sei "nicht vergleichbar", heißt es in einer Aussendung der WKÖ vom Mittwoch.

"Der Kreditbearbeitungsgebühr stehen konkrete Leistungen und der entsprechende Aufwand der Banken gegenüber", so der Spartenobmann Franz Rudofer, der in diesem Zusammenhang vor allem auf die Bonitätsprüfung bei der Kreditvergabe hinweist. Die Entscheidung zu den Fitness-Centern sei "in anderem Zusammenhang" ergangen.

Sammelaktion gegen Kreditbearbeitungsgebühren

Anders sieht das der Verbraucherschutzverein (VSV), der die gesetzlich vorgeschriebene Bonitätsprüfung nicht als Zusatzleistung einer Bank sieht und die Ansicht vertritt, dass dafür kein Entgelt verlangt werden dürfe. "Wir gehen davon aus, dass die Banken bei Verbraucherkrediten die Kreditbearbeitungsgebühren nicht verrechnen dürfen bzw. für bestehende Verbraucherkredite zurückzuzahlen haben", sagte VSV-Obmann Peter Kolba Ende Februar in einer Aussendung. Gleichzeitig hatte der VSV auch eine Sammelaktion gegen die Kreditbearbeitungsgebühren bei Banken angekündigt.

Die Verbraucherschützer stützen sich mit ihrer Rechtsansicht auf ein OGH-Urteil, das Servicepauschalen von Fitness-Centern für nicht rechtens erklärt hat. Das Gericht habe mit seinem Urteil eine Kehrtwende vollzogen und gehe davon aus, dass derartige Klauseln auf Sitten- und Gesetzwidrigkeit zu prüfen seien, hieß es im Februar seitens des VSV.