Die Exklusiv-Meldung der Kleinen Zeitung sorgte nicht nur bei den Beschäftigten von Magna Steyr in Graz für Aufsehen: Die Produktion des 5er-BMW läuft aus und der Anlauf des Elektromodells der neuen Marke Fisker kommt langsamer in Schwung als erwartet. Die Folge: Man könnte mehrere Monate in eine Produktionstalsohle schlittern. 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ab Mai betroffen. Urlaubsabbau, Verwendung von Zeitkonten, aber auch Aussetzverträge mit garantierter Wiedereinstellungszusage sollen zur Anwendung kommen, bis die Fisker-Produktion voll angelaufen ist.