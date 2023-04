Das Jahresergebnis präsentierte der Vorstand der BKS Bank am Dienstag in Wien. Insgesamt erzielte die BKS Bank, die 2022 ihr 100-jähriges Bestehen feierte, im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 63,3 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 23,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Sondereffekte haben sich, wie der Vorstand betont, auf den Jahresüberschuss ausgewirkt. Das Ergebnis aus AT-Equity bilanzierten Unternehmen habe sich um 54 Prozent auf 20,7 Millionen Euro verringert. Das volatile Börsenumfeld führte zu einem Rückgang des Ergebnisses aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten um 13,5 Millionen Euro auf minus 8,1 Millionen Euro.

„Im Kreditgeschäft freuten wir uns über einen Anstieg der Forderungen an Kunden um 3,1 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Obwohl viele Firmenkunden durch die coronabedingten Investitionsförderungen Investitionen vorgezogen haben, blieb die Kreditnachfrage vor allem in den ersten drei Quartalen hoch. Im Berichtsjahr haben wir konzernweit 1,9 Milliarden Euro an neuen Krediten vergeben", erklärt die Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, Herta Stockbauer. Der Großteil der Neukredite ging mit rund 86 Prozent an Unternehmen. Im Privatkundensegment hatten die neuen Kreditvergabe-Richtlinien ab dem Sommer einen stark dämpfenden Effekt. Im Zusammenspiel mit den hohen Kreditzinsen sei die Nachfrage nach Immobilienkredite um etwa die Hälfte eingebrochen.

Positiver Effekt der Lockerungen

„Daher begrüßen wir die mit Anfang April in Kraft getretenen Erleichterungen als Schritt in die richtige Richtung“, so Stockbauer. Vor allem die Lockerungen bei der Zwischenfinanzierung seien ein wichtiger Schritt. Seit drei Wochen sei aufgrund der Aussicht auf die Lockerungen bereits ein deutlicher Aufwärtstrend spürbar. Positiv seien auch die Erleichterung beim Kreditzugang für Senioren. Um im Kreditgeschäft weiter wachsen zu können, plant die BKS Bank eine Kapitalerhöhung, die am 24. April starten soll.

„Die Abkehr der EZB von der Niedrigzinspolitik hatte auf das Zinsgeschäft positive Auswirkungen“, so die Vorstandsvorsitzende. Die Zinserträge inklusive der sonstigen Zinserträge beliefen sich zum Jahresende 2022 auf 186,5 Millionen Euro, das ist ein Plus von 11,7 Prozent. Zufrieden zeigt sie sich auch mit der Entwicklung des Provisionsgeschäfts. Der Provisionsüberschuss sei mit 68,2 Millionen Euro (plus 1,6 Prozent) auf gutem Niveau verblieben.

1,1 Milliarden mit Nachhaltigkeit

Mit grünen Investitionen hat die BKS Bank 2022 erstmals die Ein-Milliarden-Euro-Marke geknackt. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser nachhaltiges Produktvolumen in der Höhe von 1,1 Milliarden Euro erstmals die Ein-Milliarde-Euro-Schwelle überschritten hat. Zum Vergleich: 2018 lag es erst bei 189,9 Millionen Euro“, hebt Stockbauer hervor. Die BKS Bank zähle auch bei der Emission1 von Green und Social Bonds zu den Pionieren. Bis Montag konnten die Anleger einen Green Bond zeichnen, dessen Emissionserlös in ein Biomassekraftwerk der Hasslacher Energie GmbH fließt, einer Tochtergesellschaft eines Kärntner Leitbetriebs, der Hasslacher Gruppe.