Mehr steirische Arbeitslose

Deutliches Plus am Bau, deutliches Plus bei den Jungen

Im steirischen Bauwesen gibt es zurzeit um 3300 Arbeitslose mehr als im Vorjahr. Auch bei den unter 25-Jährigen liegt das Plus bei zehn Prozent. Dafür sinkt die Arbeitslosigkeit bei älteren Menschen weiter.