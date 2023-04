Der weltweit tätige Fahrzeughändler Porsche Holding veröffentlichte heute Zahlen zur Bilanz von 2022.

In aller Kürze:

• Der Umsatz erreichte mit 25,8 Milliarden Euro (+6,4 %) eine neue Bestmarke.

• Der Neuwagenabsatz lag mit 656.200 Fahrzeugen (-2,7 %) knapp unter dem Vorjahr

• Der Gebrauchtwagenabsatz war mit 189.700 Einheiten rückläufig (-11 %)

• Mit 531 Händlerstandorten weltweit (+6) ist man strategisch breit aufgestellt

• Die Mitarbeiterzahl in 29 Ländern ist auf knapp 34.900 (+2,6 %) angewachsen

Die Details

Großhandel: Aufgrund der eingeschränkten Liefersituation lag im Jahr 2022 der Neuwagenabsatz in den 21 Großhandelsmärkten mit 307.300 abgesetzten Fahrzeugen um 4,1 % unter dem Vorjahreszeitraum – nur wenige Ausnahmen wie u.a. Portugal oder die Überseemärkte Chile und Kolumbien konnten stückzahlenmäßig zulegen. Die Zahl der im Großhandel beschäftigten Mitarbeiter stieg um 1,4 % mit 3826, der Umsatz wuchs hingegen um 5 % auf 9,45 Milliarden Euro.

Einzelhandel: Die in 26 Ländern im Einzelhandel aktive Porsche Holding Salzburg konnte trotz angespannter Liefersituation und unterschiedlichster wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in den Weltregionen insgesamt 338.900 Neuwagen (-1,5 %) an Kunden ausliefern. Der Umsatz wuchs trotz des rückläufigen Absatzes um 7,4 % auf 18,6 Milliarden Euro. China hat mit einem Umsatz von fast 4 Milliarden Euro (+22,5 %) Deutschland (3,9 Milliarden Euro und +0,3 %) als umsatzstärksten Einzelhandelsmarkt abgelöst. Im Reich der Mitte ist das Salzburger Automobilhandelshaus mit 39 Standorten in vier Regionen vertreten.



Porsche Bank Gruppe: Die in 15 Ländern im Finanzierungs-, Versicherungs- und Wartungsvertragsgeschäft aktive Porsche Bank Gruppe verzeichnet zwei Millionen Verträge im Bestand (+1,8 % Zuwachs). Die konsolidierte Bilanzsumme der Porsche Bank Gruppe liegt bei 7,1 Milliarden Euro. Knapp 46 Prozent aller Neuwägen, die die Porsche Holding Salzburg in Österreich ausgeliefert hat, werden von der Porsche Bank Gruppe finanziert. Ergänzend schafft die Porsche Bank mit sharetoo Autoabo und sharetoo Carsharing neue Mobilitätslösungen (Wien etc.).

Porsche Informatik: Als Tochterunternehmen der Porsche Holding Salzburg betreibt die Porsche Informatik Standorte in vier Ländern (Österreich, Frankreich, Slowenien und Rumänien, 900 Softwareentwickler/IT-Spezialisten für 32 Länder). 30 Prozent der Entwicklungen werden speziell für den Volkswagen Konzern erbracht. Das Umsatzvolumen der Porsche Informatik im Jahr 2022 liegt bei 148 Millionen Euro.



MOON POWER GmbH: Auch im Jahr 2022 konnte die Marke MOON POWER ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen und ist aktuell in insgesamt 18 Märkten geschäftlich aktiv – in Österreich und Deutschland mit eigenen Unternehmen. Seit der Gründung 2019 wurden über 4.000 Ladestationen, 70 Photovoltaikanlagen sowie 25 Energiespeicher installiert. Der Umsatz von MOON POWER beläuft sich in 2022 auf etwa 30 Millionen Euro.