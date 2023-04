Die Inflationsraten fallen so hoch aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr, die Wirtschaft wächst nur minimal – wie wirkt sich diese Kulisse auf die Reisebranche aus?

GOTTFRIED MATH: Wir sehen sowohl anhand von Umfragen als auch am Buchungsverhalten sehr deutlich: Trotz hoher Kosten, trotz hoher Inflation lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher ihren Urlaub nicht nehmen. Der Jänner 2023 war bei TUI in Österreich bei Vorausbuchungen für den Sommer der stärkste Monat überhaupt, da liegen wir auch über dem sehr hohen Vor-Corona-Niveau von 2019. Auch die Monate Februar und März waren sehr stark. Es lässt sich also sagen, dass die Reiselust ungetrübt ist – und dass die Themen Inflation und Krisen hier keinen Einfluss haben.