ChatGPT stößt aktuell in alle mögliche Bereiche. Nachdem die Tourismusregion Wörthersee-Rosental bereits ein Werbevideo, das rein von Künstlicher Intelligenz gestaltet worden ist, veröffentlicht hat, stößt die KI nun auch in die österreichische Musikbranche vor.

Der Wiener Investor und CEO von dem Investmentunternehmen Venionaire Capital, Berthold Baurek-Karlic, will mit seinem neu gegründete Musiklabel "Venionaire Rhythm Labs" neue musikalische Wege gehen. Musik, die mithilfe von KI geschrieben und produziert wird, soll laut Baurek-Karlic den Musikstandort Österreich wiederbeleben.

„Musik, Kunst und Technologie sind heute eng verwoben. Als Wiener liebe ich Musik, als Investor Technologie. Dies zu verbinden und mithilfe von künstlicher Intelligenz einen Song zu schreiben, hat mich sofort begeistert“, erzählt Berthold Baurek-Karlic. Mit dem neuentdeckten Wiener Rapper "10x" hat er nun den ersten Song unter dem neuen Label veröffentlicht. Das Grundgerüst für den Text kommt von ChatGPT und wurde von Baurek-Karlic verfeinert. Das Endprodukt ist eine englische Lobhymne an die Startup-Welt und an sich selbst - Die auch

Der Traum von den Billboard Charts

Über eine Ausschreibung auf Facebook ist "10x" von "Venionaire Capital" entdeckt worden. Der Unternehmensberater mit Wurzeln im Rap soll sich schnell von der Idee überzeugt haben lassen. „Mir war klar – die Nummer ist zu gut, um nicht gespielt zu werden. Ich wollte sofort etwas Großes daraus machen“, erklärt „10x“.

Wiener Unternehmensberater Phillip M. als Rapper "10x" © Venionaire Rhythm Labs

Jetzt wollen die beiden Wiener mit ihrer Single "Best in the Game" nichts Geringeres als die US Billboard Charts stürmen. „17 Wochen führte Falco mit ‚Rock me Amadeus‘ die US-Charts an – das ist unsere Benchmark!“, so Produzent Baurek-Karlic. Auch bei der Veröffentlichung wollen sie ungewöhnliche Wege gehen - neben den gewohnten Social-Media-Kanälen, wollen sie den Song über die Plattform TokenTraxx auch auf die Blockchain bringen.