Der multinationale Halbleiterhersteller AMS-Osram mit Hauptsitz in Premstätten in der Steiermark bekommt einen neuen Vorstand. Der 53 Jahre alte Rainer Irle ist per 1. Juli zum Finanzvorstand (CFO) des börsennotierten Unternehmens bestellt worden.

Der Manager war zuletzt seit 2013 in derselben Funktion bei Siltronic tätig, ein Hersteller von Siliziumwafern. Man gewinne einen erfahrenen CFO, so AMS-Osram-Aufsichtsratschefin Margarete Haase in einer Mitteilung am Donnerstagabend. Noch-Finanzvorstand Ingo Bank verlässt AMS-Osram mit Ende April. Bis 1. Juli übernimmt interimistisch CEO Aldo Kamper die Finanzagenden.