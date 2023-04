Die "Ing. Rudolf Duschek GmbH" gibt es bereits seit dem Jahr 1926 – und wird heute als Familienunternehmen in bereits dritter Generation geführt. Der im Isolier- und Trockenbaugewerbe tätige Spezialist für Wärme- und Kälteisolierung, Brandschutz, Innenausbau sowie Schallisolierung musste nun aber ein Sanierungsverfahren (ohne Eigenverwaltung) anmelden, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) sowie Creditreform mitteilen. Betroffen seien insgesamt rund 70 Beschäftigte, davon rund 45 am Hauptsitz in Wien sowie 25 am Betriebsstandort in der Grazer St. Peter Hauptstraße. Die "Ing. Rudolf Duschek GmbH" beabsichtige eine Fortführung und Sanierung des Unternehmens.

Mehrere Insolvenzursachen

Die Insolvenzursachen liegen demnach "vor allem in den allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen sowie dem Verlust mehrerer wichtiger Auftraggeber. Zudem haben sich auch mehrere Aufträge als unwirtschaftlich herausgestellt". Der KSV gibt an, erfahren zu haben, dass die Gründe für die Insolvenz darin zu erblicken seien, "dass am Betriebsstandort in Graz der plötzliche Weggang eines leitenden Mitarbeiters zum Verlust mehrerer wichtiger Auftraggeber und zu signifikanten Umsatzrückgängen geführt hat". Außerdem sei das Unternehmen aufgrund der aktuellen Preisentwicklung mit Kostensteigerungen konfrontiert, "welche nicht im gleichen Ausmaß an die Kunden weitergegeben werden können".

Den Gläubigern werde nun ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans geboten. Die Finanzierung des angebotenen Sanierungsplans soll durch die Verwertung von nicht betriebsnotwendigem Vermögen sowie aus dem Fortbetrieb erfolgen.