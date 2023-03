Das Unternehmen idealHaus GmbH aus Premstätten hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung angemeldet. Die Firma war auf die Errichtung von Einfamilienhäusern in Massivziegelbauweise spezialisiert.

Die Ursachen für die Insolvenz sind mannigfaltig. So kam es während der Covid-Pandemie zu Planungsunsicherheiten, die zu einem Aufschub von Bauaufträgen führte. In weitere Folge kam es international zu einem Mangel an Baustoffen, gepaart mit einem Preisanstieg. Bauzeitpläne konnten dadurch nur schwer eingehalten werden. Der Krieg in der Ukraine verlängerte diese Situation.

Fixpreise

Aufgrund von Fixpreis-Vereinbarungen konnten die gestiegenen Kosten auch nicht an die Kunden weitergegeben werden. Dazu kamen Planungs- und Kalkulationsschwächen, die zu erheblichen Verlusten führten. Die gestiegenen Zinsen sorgten außerdem für einen Rückgang bei neuen Bauaufträgen.

Laut den Kreditschützern von AKV und KSV1870 hat das Unternehmen Aktiva in Höhe von 623.000 Euro, von denen 532.000 Euro freies Vermögen sein dürfte. Die Passiva werden mit rund 1,5 Millionen Euro angegeben. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. 40 Gläubiger und zehn Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen.