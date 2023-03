Sie haben mit Kritik an um 50 Prozent gestiegenen Milchpreisen für Ärger gesorgt. Die Landwirtschaftskammer hat diese „beleidigend und herabwürdigend“ bezeichnet.

RENATE ANDERL: Mir ging es darum, dass die Bundesregierung nicht rechtzeitig bei der Preisbildung eingegriffen hat, dann wurde alles teurer, auch die Milch. Die Milchbauern sind die, die am wenigsten dafürkönnen. Nein, ich würde das so nie wieder sagen, weil es nicht so gemeint war, wie es angekommen ist.