Eine groß angelegte Schwerpunktaktion führte vor Kurzem die Finanzpolizei in drei Kärntner Wintersportgebieten durch. Insgesamt wurden 29 Hotel- und Gastronomiebetriebe sowie Schischulen auf der Hebalm, am Klippitzthörl und auf der Hochrindl kontrolliert. Aufgrund von Risikoanalysen und Vorerhebungen bestand der Verdacht, dass die Registrierkassenpflicht nicht erfüllt wird.

Bei fünf der kontrollierten Betriebe wurde illegale Beschäftigung festgestellt. 29 Personen sind davon betroffen. Mehrere der angetroffenen Arbeiter waren arbeitslos gemeldet und bezogen Arbeitslosengeld, gingen aber trotzdem einer nicht gemeldeten Beschäftigung nach. Auch die verpflichtende Anmeldung zur Sozialversicherung haben die Betreiber nicht erfüllt. Die Ermittlungen laufen in diesen Fällen noch.