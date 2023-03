Drei statt wie im Winterflugplan noch vier Routen fliegt die irische Billig-Fluglinie Ryanair diesen Sommer ab bzw. nach Klagenfurt: nach London-Stansted (wie bereits im Winter) sowie erstmals zu den spanischen Reisezielen Palma de Mallorca und Alicante. Das entspricht 14 Ryanair-Flügen ab bzw. nach Klagenfurt pro Woche.

Der Sommerflugplan tritt ab 26. März in Kraft. Nicht am Flugplan stehen im Sommer die Routen nach Dublin, Manchester und Brüssel-Charleroi, die im Winter angeflogen wurden. Bei einem Pressegespräch am Flughafen in Klagenfurt am Mittwoch präsentierte sich Ryanair "als sehr verlässlicher Partner des Klagenfurter Flughafens", so Marcus Hepner, Route Development Manager am Klagenfurter Flughafen. Ryanair-Flugtickets würden nun befristet bis 17. März ab 29,90 Euro angeboten, die neuen Routen würden bis Ende Oktober geflogen, London-Stansted soll ganzjährig im Programm bleiben.

131.000 Passagiere im kommenden Geschäftsjahr

Ryanair-Countrymanager Andreas Gruber rechnet mit 131.000 Passagieren, die mit der größten Fluglinie Europas ab bzw. nach Klagenfurt fliegen werden. Die Zahl beziehe sich auf das kommende Geschäftsjahr – zwischen April 2023 und März 2024. Gruber spricht von einem 100-prozentigen Wachstum, schließlich war man im Vorjahr in Klagenfurt noch gar nicht präsent. Im Winterhalbjahr (bis Ende März) erwartet er in Summe 41.000 Passagiere, die Ryanair ab bzw. nach Klagenfurt nutzen. Das sei "zufriedenstellend", erklärt Gruber. Die Winterziele nach Manchester, Dublin und Brüssel seien für den Winter 2023/2024 bereits buchbar, ob es aber auch tatsächlich bei diesen Zielen bleibe, sei aber nicht fix, so Gruber.

Ryanair-Manager Annika Ledeboer und Andreas Gruber sowie Marcus Hepner vom Klagenfurter Flughafen (links) © KK

Laut Gruber war der vergangene Februar für Ryanair einer stärksten, die es je gab: Die Kapazität von Ryanair betrage bereits 110 Prozent jener vor der Coronakrise. Trotz verschiedener Krisen ließen sich die Buchungszahlen "sehen". Gruber warnt vor steigenden Gebühren, die dem Flugverkehr schadeten. Ryanair sei die am stärksten wachsende Airline in Europa.

Hepner sprach von großen Chancen für den Kärntner Tourismus, insbesondere den London-Flug betreffend. Man könne nun ganzjährig den britischen Markt bearbeiten. Das Einzugsgebiet der Ryanair-Flüge sei nicht auf Kärnten beschränkt, auch Steirer, Slowenen und Norditaliener nutzen die Verbindungen ab Klagenfurt. Ryanair fliegt innerhalb Österreichs ab Wien, Salzburg und Klagenfurt.