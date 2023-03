Hitzige Debatte entbrannt: Kommt EU-weite "Pflicht" zur Gebäudesanierung?

Sanfte Eingriffe am Markt und weitreichende Pläne für energieeffiziente Gebäude, die auch private Hausbesitzer massiv treffen: So will die EU den Energiepreisirrsinn bekämpfen. Kritiker warnen vor Kostenlawine für private Hausbesitzer.