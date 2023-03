Die letzte große Warenhauskette in Deutschland, Galeria Karstadt Kaufhof, die der milliardenschweren Signa-Holding des Tiroler Investors René Benko gehört, will dem Gesamtbetriebsrat zufolge zahlreiche Filialen schließen. Der Warenhauskonzern präsentierte am Montag die lange erwartete Liste jener Filialen, die geschlossen werden, sowie die Liste der Filialen, die fortgeführt werden sollen. Demnach bleiben nur mehr 77 Standorte von den derzeit noch 129 Häusern mit rund 17.400 Beschäftigten erhalten. 52 Kaufhäuser sollen geschlossen werden.

Es sei aber möglich, dass nach der Veröffentlichung der Liste einzelne Vermieter noch Zugeständnisse machen würden, und das eine oder andere Kaufhaus noch gerettet werden könne, heißt es. Es sei aber auch noch nicht klar, ob einer der 77 Standorte, die erhalten bleiben, nicht von anderen Händlern oder Investoren übernommen werden.

Mehr als 5000 Beschäftigte verlieren Jobs

Bei den meisten Standorten auf der Liste wurde die Aufgabe erwartet, da sie zu wenig Umsatz bringen oder nicht ausreichend profitabel sind, andere Standorte seien jedoch überraschend auf der Liste, da sie bisher nicht als gefährdet galten, etwa der in Bremen. Dort soll aber offenbar der Druck auf die Vermieter gesteigert werden, mit Mietsenkungen dem Konzern entgegenzukommen.

Der Betriebsrat der Kaufhauskette sprach von einem "rabenschwarzen Tag". Mehr als 5000 Mitarbeiter sollten demnach ihren Job verlieren.

Erneutes Insolvenzverfahren

Die Warenhauskette schlittert seit Jahren von einer Krise in die nächste. Zuletzt hatten die behördlichen Auflagen in der Coronakrise das Geschäft belastet, der Konzern griff nach Staatshilfen, dann litten die Filialen an der Zurückhaltung der Verbraucher nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Zudem machten hausgemachte Probleme dem Konzern zu schaffen. Vor zwei Jahren hatte Galeria Karstadt Kaufhof bereits im damaligen Insolvenzverfahren gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen, wobei rund 5000 Mitarbeiter ihre Stellen verloren.

Von Galeria war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Aufsichtsrat des Konzerns sollte am Nachmittag zusammenkommen.