Kanzler Karl Nehammers Rede und sein Veto gegen das Aus des Verbrennungsmotors schlug Wellen bis zur MotionExpo in Graz. Zwischen den vielen in den Messehallen ausgestellten E-Fahrzeugen pochte die eFuel Alliance auf Technologieoffenheit und begrüßte, dass mehrere Länder, darunter Deutschland, in das geplante EU-weite Verbrennerverbot „hineingegrätscht“ sind.