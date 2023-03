Weltweit steigt der Bedarf an Lithium für Batterien, Akkus sowie Produkte der Keramik-, Glas- und Pharmaindustrie. Seit Jahren kündigt das australische Unternehmen European Lithiumein, ein ASX notiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das in seinem Besitz befindliche Wolfsberg Lithiumprojekt, den Abbau des gefragten Rohstoffes auf der Koralpe an. Mehrmals wurden Termine genannt und wieder verschoben. Nun liegt die lange angekündigte endgültige Machbarkeitsstudie vor. Diese ist wesentlich für die Suche nach Investoren.

"Die nun veröffentlichten technischen Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie bestätigen, dass aus der Lagerstätte auf der Weinebene jährlich ungefähr 8800 Tonnen batteriefähiges Lithium produzierte werden können", erklärt European Lithium. Die Lebenszeit der Mine betrage 14,6 Jahre. Allerdings beziehen sich diese Angaben lediglich auf die Zone 1. Die an einer anderen Flanke der Weinebene liegende Zone 2 muss noch geologisch erkundet werden und könnte Abbaumenge und Minenlaufzeit deutlich erhöhen. "Der Abbau könnte aus technischer Sicht frühestens Ende 2025 beginnen, ab 2026 wollen wir batteriefähiges Lithium produzieren", erklärt Dietrich Wanke, Vorstandsvorsitzender von European Lithium, in einer schriftlichen Stellungnahme.

In der Vergangenheit wurde immer wieder die Schaffung von rund 400 Arbeitsplätzen in Kärnten durch den Lithium-Abbau kolportiert. Doch nun heißt es, dass sich die Frage nicht beantworten lasse, da noch nicht entschieden sei, ob die Weiterverarbeitung in batteriefähiges Lithiumhydroxid im Lavanttal erfolgen werde. Fixiert sei hingegen "eine verbindliche Abnahmevereinbarung mit BMW".

Offene Fragen

Auf der Genehmigungsseite scheinen noch zumindest aus Sicht des Landes auch noch viele Fragen offen zu sein, wie Albert Kreiner, Leiter der zuständigen Abteilung 7 der Landesregierung, sagt. Er betont: "Wir haben keinerlei Informationen über das Projekt." Für die Experten des Landes Kärnten sei derzeit nicht abschätzbar, ob der Abbau eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert. Denn im Sommer 2022 seien zwar telefonisch Projektunterlagen für ein UVP-Feststellungsverfahren angekündigt worden, doch bisher liegen sie dem Land Kärnten nicht vor. European Lithium ist hingegen überzeugt: "Für den Abbau des Lithiumhaltigen Erzes ist keine UVP erforderlich, da es sich um ein untertägiges Bergwerk handelt."

Von der Bevölkerung gibt es zum Teil massive Einwände gegen das Projekt. Unter anderem fürchten die Lavanttaler um die Wasserqualität und haben Sorge, dass sich das Lkw-Verkehrsaufkommen drastisch erhöht. Darauf antwortet European Lithium, der Wasserbedarf sei deutlich geringer als beim Abbau in Südamerika. Bedenken, dass die Wasserqualität leide oder leiden werde, seien durch ein Gutachten widerlegt worden. Darüber hinaus werde das abgebaute Erz zerkleinert und nur das konzentrierte Material ins Tal gebracht. Dadurch werde der Transport reduziert und damit der CO2-Fußabdruck verkleinert.